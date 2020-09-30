Пленарные заседания Рады отменили из-за коронавируса

За последние несколько дней в парламенте заболели около десяти человек.

Пленарные заседания Рады отменили из-за коронавируса
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада из-за коронавируса не будет заседать в пленарном режиме в ближайшие четверг-пятницу.

За последние дни ковидом заболели 10 нардепов и представителей Аппарата ВР.

Об этом на утреннем заседании парламента заявил спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"За вчера у нас заболело большое количество людей в этом зале. Заболело большое количество людей в аппарате ВР. За последние несколько дней заболели до десяти человек. Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВР продолжала свою работу и дала возможность уменьшить концентрацию людей в одном помещении", - заявил он.

Разумков напомнил, что комитеты могут проводить заседания онлайн.

"Думаю, сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление (об изменении порядка работы ВР, - ред.)", - добавил спикер.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирусом заболела руководитель партии "Голос" Кира Рудик.

29 сентября о положительном тесте на коронавирус сообщили также пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

В начале карантина переболели Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная).

Также известно, что ковидом болели Иван Крулько и Олег Мейдич ("Батькивщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов, Роман Грищук и Степан Чернявский ("Слуга народа"), Иван Чайковский ("За будущее").

23 августа стало известно, что коронавирус выявили у Юлии Тимошенко. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Тимошенко получала курс интенсивной терапии. 11 сентября в "Батькивщине" сообщили, что лидер партии оправилась от коронавируса, но продолжает лечить воспаление легких.

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