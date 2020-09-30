Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Совет Безопасности ООН призвал к "немедленному" прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление всех 15 государств, принадлежащих к этому органу, было распространено во вторник, 29 сентября, в Нью-Йорке, передает DW.

Совбез ООН призывает стороны конфликта вернуться за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ООН, подчеркивает Совбез, встревожена "сведениями о масштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе" и "осуждает применение насилия".

29 сентября телефонные переговоры с премьер-министром Армении Ніколом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провела канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она призвала стороны к немедленному прекращению огня, а также назвала Минскую группу ОБСЕ удобной площадкой для урегулирования споров.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь , Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются РоSSия, Франция и США .

Напомним, спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей. Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане..