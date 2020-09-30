Палата Общин британского парламента одобрила законопроект, уничтожающий договоренности о Brexit

После этого документ передадут в Палату Лордов.

Палата Общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit.

Об этом сообщает ВВС.

Законопроект, который Палата Общин поддержала 340 голосами против 256, теперь передадут в Палату Лордов.

Правительство утверждает, что документ поможет защитить целостность Великобритании.

Новый закон позволит Британии самостоятельно принимать решения по управлению перемещением товаров через Ирландское море. Это фактически лишит ЕС возможности контролировать импорт в южной части Ирландии и далее на общем рынке ЕС в случае, если будет сохранена прозрачная ирландская граница.

Пять бывших премьер-министров Великобритании - Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй - высказались против законопроекта.

Напомним, 15 сентября британский парламент предварительно одобрил законопроект, который нарушает соглашение о Brexit.

В Европейском Союзе требуют от Великобритании отказаться от основных частей документа до конца сентября, иначе до конца года не будет заключено соглашение о будущей торговле.

В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" уйти с переговоров по Brexit без торговой сделки.