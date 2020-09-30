Палата Общин британского парламента одобрила законопроект, уничтожающий договоренности о Brexit

После этого документ передадут в Палату Лордов.

Палата Общин британского парламента одобрила законопроект, уничтожающий договоренности о Brexit
Фото: eurointegration.com.ua

Палата Общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit.

Об этом сообщает ВВС.

Законопроект, который Палата Общин поддержала 340 голосами против 256, теперь передадут в Палату Лордов.

Правительство утверждает, что документ поможет защитить целостность Великобритании.

Новый закон позволит Британии самостоятельно принимать решения по управлению перемещением товаров через Ирландское море. Это фактически лишит ЕС возможности контролировать импорт в южной части Ирландии и далее на общем рынке ЕС в случае, если будет сохранена прозрачная ирландская граница.

Пять бывших премьер-министров Великобритании - Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй - высказались против законопроекта.

Напомним, 15 сентября британский парламент предварительно одобрил законопроект, который нарушает соглашение о Brexit.

В Европейском Союзе требуют от Великобритании отказаться от основных частей документа до конца сентября, иначе до конца года не будет заключено соглашение о будущей торговле.

В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" уйти с переговоров по Brexit без торговой сделки.

Ранее сообщалось, что в январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского Союза. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Бюро экономической безопасности: финкомитет рекомендовал законопроект ко второму чтениюБюро экономической безопасности: финкомитет рекомендовал законопроект ко второму чтению
В законопроекте о Бюро экономической безопасности не учли основную жалобу бизнеса — депутатВ законопроекте о Бюро экономической безопасности не учли основную жалобу бизнеса — депутат
Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против РоSSии за отравление НавальногоАмериканские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против РоSSии за отравление Навального
Законопроект о столице не соответствует Конституции, - Ассоциация городов УкраиныЗаконопроект о столице не соответствует Конституции, - Ассоциация городов Украины
Почти 70% граждан Италии на референдуме поддержали сокращение парламента на третьПочти 70% граждан Италии на референдуме поддержали сокращение парламента на треть
В "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения главы НАБУ СытникаВ "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения главы НАБУ Сытника
Ермак опроверг тайные договоренности с РоSSией и назвал выдумкой кейс "вагнеровцев"Ермак опроверг тайные договоренности с РоSSией и назвал выдумкой кейс "вагнеровцев"
Бизнес-ассоциации просят Раду отозвать законопроекты, отменяющие детенизационные законыБизнес-ассоциации просят Раду отозвать законопроекты, отменяющие детенизационные законы
Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государствомРада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством
Кравчук: "Украина выполняет договоренности в "нормандском формате"Кравчук: "Украина выполняет договоренности в "нормандском формате"
Последние новости
Подгружаем последние новости