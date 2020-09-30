В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину

Президент считает, что новые договоренности являются продолжением стратегического партнерства между Украиной и США по диверсификации поставок топлива на украинские АЭС.

В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Фото: Офіс президента

"Энергоатом" и Westinghouse в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали контракт о поставке в Украину топлива для реакторов типа ВВЭР-440.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Патриком Фрагманом, президентом и главным исполнительным директором американской компании Westinghouse, которая поставляет ядерное топливо для украинских атомных электростанций .... Кроме того, стороны подписали Протокол о намерениях по развитию сотрудничества между компанией-поставщиком и отдельным подразделением Государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" - "Атомэнергомаш", - говорится в сообщении.

Этот документ предусматривает изготовление "Атомэнергомаш" компонентов топлива Westinghouse с рынком сбыта за пределами Украины, увеличение номенклатуры компонентов топлива, которые могут изготавливаться на "Атомэнергомаш".

Во время встречи Зеленский отметил, что новые договоренности являются продолжением плодотворного 20-летнего партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки относительно диверсификации поставок топлива на украинские АЭС.

"Это - прежде всего углубление диверсификации поставок ядерного топлива для нашего государственного «Энергоатома», который генерирует на сегодня более половины электроэнергии в Украине. Поэтому этот договор является стратегическим для нас", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что атомная отрасль в Украине имеет колоссальный потенциал, который следует активно использовать. Для этого необходимо создавать новые мощности и строить новые энергоблоки. Речь идет о Хмельницкой АЭС, которую Зеленский недавно посещал во время рабочей поездки.

"Мы уже рассматриваем бюджет на будущий год. Будем говорить о возможности достройки третьего и четвертого энергоблоков", - сказал глава государства.

Напомним, в апреле стало известно, что "Энергоатом" остановит часть своих мощностей ради дорогих "зеленой" и тепловой генерации. Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране.

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