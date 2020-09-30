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2020-09-30
Экс-генпрокурора Луценко прооперировали в Германии
У Луценко онкозаболевание.
Фото: Макс Требухов
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в Германии на лечении. Его прооперировали по поводу онкологического заболевания.
Об этом Луценко утром 30 сентября написал в фейсбуке.
"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия", - рассказал он.
Напомним, телеведущая Алла Мазур вернулась в эфир после лечения онкологии.