Экс-генпрокурора Луценко прооперировали в Германии

У Луценко онкозаболевание.

Экс-генпрокурора Луценко прооперировали в Германии
Фото: Макс Требухов

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в Германии на лечении. Его прооперировали по поводу онкологического заболевания.

Об этом Луценко утром 30 сентября написал в фейсбуке.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия", - рассказал он.

Напомним, телеведущая Алла Мазур вернулась в эфир после лечения онкологии.

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