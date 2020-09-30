Экс-посол США в Украине Мари Йованович получила премию за смелость

Руководитель американского дипведомства в Киеве была отозвана в мае прошлого года.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович получила премию за смелость
Мари Йованович
Фото: РБК

Американская литературная и правозащитная организация ПЕН наградила бывшего посла США в Украине Мари Йованович премией за смелость PEN/Benenson Courage Award.

Об этом сообщает Голос Америки.

"В то время, когда соблюдение принципиальности может означать для государственных должностных лиц окончание профессиональной карьеры, посол Йованович не дрогнула и не пошатнулась. ... Она - мощный пример мужества, которое эта награда призвана отметить", - говорится в заявлении руководителя PEN America Сьюзанн Носсел.

С должности руководителя американского дипведомства в Киеве Мари Йованович была отозвана в мае 2019 года. Во время слушаний в рамках импичмента Дональда Трампа в Конгрессе Йованович заявляла, что ее отзыв сопровождался кампанией воздействия с целью запятнать ее репутацию.

Ранее сообщалось, что Йованович собирается написать книгу о работе в Украине.

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