В Киеве в пятый раз прошел марш памяти к годовщине расстрелов в Бабьем Яру

29 сентября - 79-я годовщина начала расстрелов мирного населения.

Фото: Макс Трєбухов

В Киеве проходит марш в память о погибших в Бабьем Яру.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Участие в шествии, которое началось от кинотеатра "Киевская Русь" и проходит в столице в пятый раз, принимают несколько сотен человек.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

"Мы пройдем пешком путь, которым 29 и 30 сентября 1941 года прошли на смерть евреи Киева. Это были обычные киевляне - наши родные, близкие и их друзья. Среди них были старики, женщины и дети", - говорится в анонсе акции.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Организаторы подчеркивают, что шествие не имеет отношения к политике.

"Каждый год мы идем той же дорогой, по которой прошли они. Они шли на смерть, мы - чтобы наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", - отмечают организаторы акции.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Это уже пятый Марш памяти, который проводится в Киеве. 29 сентября 2020 года - 79-я годовщина массового расстрела в Бабьем Яру. Кроме евреев, там погибли жители Киева других национальностей, военнопленные Красной Армии и ОУН-УПА, цыгане, а также душевнобольные.

Киев был оккупирован немцами 19 сентября 1941 года. 28 сентября 1941-го на улицах столицы были развешаны оповещения о том, что все евреи должны явиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев. Всего за годы оккупации в Бабьем Яру было похоронено, по разным оценкам, от 100 до 200 тыс. человек.

До 2021 года в Киеве планируют построить Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

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