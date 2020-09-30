Суд по делу Маркива продолжит рассмотрение апелляции 1 октября (обновлено)

Апелляционный суд присяжных в Милане объявил перерыв во время первого заседания, на котором рассматривают жалобу адвокатов украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщила украинская журналистка Ольга Токарюк.

По ее словам, процесс закрыт для публики. "Разрешили вход только адвокатам и по два человека от гражданских истцов/ответчиков, 12 журналистов", одного радио и одного телеканала.

По словам адвоката Маркива Раффаэле делла Валле, доклад судьи о сути дела, рассмотрении в первой инстанции и позиции сторон был очень точным и корректным.

"Защита Украины и Виталия подняла ряд вопросов: в частности, юрисдикции суда Павии над Маркивым и над государством Украина, просили признать, что ее нет. Адвокаты просили провести осмотр местности и привлечь как новое доказательство фильм "Не в том месте, не в то время", а также расследования МВД Украины (аудиоэкспертизы видео Рогелона и другие доказательства) и допросить других свидетелей", - рассказал один из лидеров украинской общины в Италии Олесь Городецкий.

Адвокаты обвинения и гражданских истцов просили не принимать новые доказательства и подтвердить приговор первой инстанции.

Кроме этого, прокурор подчеркивал нарушение украинского законодательства двойным гражданством Виталия Маркива. По его словам, с момента получения итальянского гражданства Маркив потерял украинское и не имел права идти в Нацгвардию.

Обновление. Кроме этого, сторона защиты от Украины и Виталия Маркива подчеркнула, что неправомерно проводить уголовное производство в Италии, так как инцидент произошел за рубежом. Обвинение это отвергает также.

Следующее заседание будет проведено 1 октября, передает 5 канал. На нем суд решит, включать ли новые доказательства и привлекать ли новых свидетелей, которых предлагает Украина.

Затем начнутся судебные дебаты.

Напомним, 30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019-го Украина подала апелляцию по делу Маркива. В декабре издание The New York Times написало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020-го Верховная Рада Украины приняла заявление относительно уголовного преследования Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса.

Сообщалось, что апелляционный процесс начнется 29 сентября, а следующее заседание назначено на 1 октября. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив непричастен к гибели итальянского фоторепортера.

Кроме того, у защиты Маркива есть около 20 свидетелей, бывших непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

Сегодня в Милане проходит заседание апелляционного суда. Украина ожидает оправдательного приговора.