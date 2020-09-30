Коронавирус обнаружили у нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка

На самоизоляции Беленюк находится с понедельника, когда ему поставили диагноз - подозрение на ковид.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, который является чемпионом мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио по греко-римской борьбе, заболел коронавирусом #Covid-19#.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной ... ну что же, поборемся", - написал Беленюк.

В опубликованном видео он сообщил, что положительный результат тестирования на коронавирус он получил сегодня. Но на самоизоляции он находится с понедельника, когда ему поставили диагноз - подозрение на ковид. Он также отметил, что имеет предположение, где мог заразиться.

"Настроение боевое ... Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова", - сказал Беленюк.

Напомним, 25 сентября стало известно, что COVID-19 заболел украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Подручный.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом.