В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина

Представители парламентской фракции "Европейская Солидарность" инициируют обращение в СБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство в отношении первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольда Фокина.

Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Депутаты требуют объявить Фокину подозрение в государственной измене (ст.110-111 УК Украины).

По мнению Геращенко, Фокин "откровенно работает на страну-агрессора, а не на мирное урегулирование".

"С удивлением читаю заявления "слуг", что, мол, бздуры Фокина - это его личные бздуры, а не официальная позиция власти. Это неправда. В ТКГ нет личных бздур, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД . По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны. А МИД сопровождал процесс, а не играл в страуса", - сообщила Ирина Геращенко.

Она обратила внимание на отсутствие реакции МИД и президента Зеленского на заявления Фокина. Комментируя критику Фокина со стороны главы МИД Арсена Авакова, она отметила, что "заявления в фб - это судьба оппозиции".

"Силовые и специальные структуры, если они еще существуют в стране, должны немедленно возбудить уголовное дело по статье 111 УК. Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук русских оккупантов воинов - это предательство", - отметила Геращенко.

Напомним, ранее Витольд Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина

не отражают официальной позиции Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокативными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Сегодня Витольд Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Поэтому он воздерживается от таких определений. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

Сегодня стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации в ТКГ.