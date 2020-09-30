Комитет Рады инициирует отзыв Фокина из ТКГ - СМИ

Верховная Рада выражает глубокую обеспокоенность высказываниями и действиями отдельных членов делегации Украины в ТКГ.

Комитет Рады инициирует отзыв Фокина из ТКГ - СМИ
Фото: Анна Стешенко

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства предлагает президенту Владимиру Зеленскому прекратить участие первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина в работе делегации.

Об этом говорится в проекте постановления, имеющегося в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

"Верховная Рада обращается к президенту Украины, руководителю Совета национальной безопасности и обороны Владимира Зеленского с призывом (...) осудить высказывания и действия первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Фокина Витольда Павловича и прекратить его нахождение в составе (...) делегации", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что Верховная Рада выражает глубокую обеспокоенность системными, целенаправленными и такими, которые ставят под угрозу государственный суверенитет и национальную безопасность, высказываниями и действиями отдельных членов делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, в частности первого заместителя главы делегации Фокина.

Напомним, ранее Витольд Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина

не отражают официальной позиции Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокативными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Сегодня Витольд Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Поэтому он воздерживается от таких определений. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

Сегодня стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации в ТКГ.

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