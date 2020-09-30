Фокин хочет обсудить в ТКГ выплаты пенсий на оккупированном Донбассе

Он пообещал поднять этот вопрос на заседании Трехсторонней контактной группы.

Фокин хочет обсудить в ТКГ выплаты пенсий на оккупированном Донбассе
Вітольд Фокін
Фото: Фокус

На заседании Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) могут рассмотреть вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ

Витольд Фокин, передает "Интерфакс-Украина". "Я обещаю поднять этот вопрос на Трехсторонней контактной группе", - сказал Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник в Киеве.

Напомним, в июле прошлого года на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам из ОРДЛО. Комментируя предложение главы государства, тогдашний глава МинТОТ Вадим Черныш заявил, что до возвращения ОРДЛО под контроль украинской власти выплачивать там украинские пенсии невозможно.

Позже его преемница Оксана Коляда в интервью LB.ua рассказала, что Украина рассматривает возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях с помощью международных организаций.

В январе этого года Дмитрий Кулеба, который на тот момент занимал должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявил, что вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации.

Сегодня Витольд Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Поэтому он воздерживается от таких определений.

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