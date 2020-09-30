У Порошенко диагностировали COVID-19

У Порошенко диагностировали COVID-19

У пятого президента Украины Петра Порошенко диагностировали COVID-19. Политик надеется на скорейшее выздоровление.

Об этом KV стало известно из сообщения Петра Порошенко в Facebook. 

“Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома”, – сообщил Порошенко.

Политик надеется на скорейшее выздоровление и призвал всех украинцев беречь себя.

Как сообщала KV, с 28 сентября Киев вернулся из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице снимаются. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” -  города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: Facebook-страница Петра Порошенко


Сергей Албул, КиевВласть

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