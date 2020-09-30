У Порошенко диагностировали COVID-19
У пятого президента Украины Петра Порошенко диагностировали COVID-19. Политик надеется на скорейшее выздоровление.
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“Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома”, – сообщил Порошенко.
Политик надеется на скорейшее выздоровление и призвал всех украинцев беречь себя.
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Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
Фото: Facebook-страница Петра Порошенко