Орбан потребовал отставки вице-председателя Еврокомиссии из-за слов о "больной демократии" в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к отставке вице-председателя Европейской Комиссии Веры Юровой за ее "пренебрежительные публичные заявления" о демократии в Венгрии.

Об этом сообщает DW.

"Согласно словам вице-председателя, в Венгрии развивается "больная демократия", - написал Орбан в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, обнародованном во вторник, 29 сентября.

"Заявления вице-председателя Веры Юровой несовместимы с ее нынешним мандатом, поэтому ее отставка является обязательной", - подчеркнул венгерский премьер.

Письмо Орбана является реакцией на заявление Юровой в недавнем интервью, опубликованном 25 сентября в немецком издании Spiegel: "Господин Орбан любит говорить, что строит нелиберальную демократию. Я бы сказала, что он строит больную демократию".

Юрова в среду, 30 сентября, будет представлять отчет Еврокомиссии относительно верховенства права в Венгрии.

Между тем пресс-секретарь главы Еврокомиссии заявила, что фон дер Ляйен "полностью доверяет" Юровой. "Глава Еврокомиссии тесно сотрудничает с вице-председателем Юровой касательно верховенства права. Вице-председатель имеет полное доверие председателя", - заявила пресс-секретарь.