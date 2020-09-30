Фискальная служба Украины будет работать до конца года — глава ГФС

Несмотря на требования Евросоюза и МВФ окончательно ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года Украина не успеет. Об этом рассказал последний председатель ГФС Сергей Солодченко в интервью LIGA.net.

Фискальная служба Украины будет работать до конца года — глава ГФС
Фото: rubryka.com

Что мешает ликвидации

Пока не создан новый орган (Бюро экономической безопасности, которое должно взять на себя функции борьбы с экономической преступностью), ГФС будет работать, как работала: расследовать уголовные производства, проводить розыскные действия и т. п. После того, как закон о Бюро будет принят, ГФС и налоговая милиция ликвидируются.

В структуре ГФС осталась только налоговая милиция и персонал, который обеспечивает ее деятельность: бухгалтерия, кадры и др.

По оценкам Солодченко, ГФС полностью ликвидируют примерно через год после принятия закона о Бюро экономической безопасности в целом. «У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе на оккупированных территориях, есть вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур», — пояснил председатель ГФС.

Предистория

В сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука по представлению Минфина временно, до создания Бюро финансовых расследований, оставило полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе.

В феврале Кабмин назначил Сергея Солодченко исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы вместо Дениса Гутенко.

В апреле министр финансов Сергей Марченко пообещал закончить ликвидацию ГФС и создать в Украине аналог Службы финансовых расследований.

Верховная Рада 3 сентября одобрила в основном законопроект, согласно которому налоговую милицию ликвидируют, а экономическими преступлениями будет заниматься Бюро экономической безопасности, а не СБУ.

Однако 28 сентября финансовый комитет парламента не смог сделать Бюро экономических расследований единственным органом, который будет расследовать сделки бизнеса.

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