Введение рынка земли в Украине отложено на неопределенный срок

Введение рынка земли в Украине отложено на неопределенный срок

Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) перенесла рассмотрение дела по двум представлениям народных депутатов о конституционности закона о рынке земли.

Как сообщает пресс-служба суда, дата рассмотрения этих представлений не определена.

Как сообщалось, в мае народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За будущее" направили в Конституционный суд представление о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Позднее аналогичное конституционное представление подала группа из 53 нардепов – в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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