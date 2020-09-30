Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ

По его мнению, проведенная в ТКГ работа не оправдывает сегодняшние слова Фокина.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин должен прекратить работу в делегации.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он сообщил, что официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная Рада, состоит из 2 пунктов: в Украине продолжается война, "в которой РоSSия - сторона конфликта, а не наблюдатель"; Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.

Он подчеркнул, что РоSSия должна вывести с территории Украины свои регулярные войска, незаконные вооруженные формирования, военную технику и оккупационные структуры.

"Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а является логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами "Нормандского формата". Все принципиальные решения принимаются только Президентом и парламентом Украины и Правительством. Президентом - в рамках диалога лидеров "Нормандского формата". А Верховная Рада принимает соответствующие законы. И никак иначе", - сообщил Ермак.

Он отметил, что на протяжении более чем двух месяцев наблюдается "почти полная тишина на фронте".

Он также заверил, что руководство государства борется за возвращение в Украину людей, которые сейчас удерживаются в РоSSии, в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Мы уже показали, что можем это делать, освободив в том числе и тех, кто содержался в плену годами. Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией ? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны", - уверен Ермак.

Вместе с тем, по мнению Ермака, "все это не оправдывает сегодняшних слов господина Фокина".

"Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ", - резюмировал Ермак.

Напомним, ранее Витольд Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Сегодня Витольд Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Поэтому он воздерживается от таких определений. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

Сегодня стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации в ТКГ.