Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - Кличко

Ежедневно киевляне потребляют около 700 млн литров воды.

Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором, уже 40 процентов воды, подаваемой в дома, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работы Днепровской водопроводной станции, где построили новый цех обеззараживания воды диоксидом хлора.

«Ежедневно киевляне потребляют около 700 млн литров воды. Сегодня уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Мы постепенно оставляем устаревшие технологии хлорирования в прошлом. Ведь использование жидкого хлора - это большие экологические и хозяйственные риски. И оборудованияе хлорного хозяйства отработало уже более полувека и технически устарело», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Днепровская водопроводная станция была построена более 80 лет назад, но именно благодаря ее работе Киев получает почти 30 процентов необходимой воды. Поэтому приняли решение о модернизации станции. За три года там построили цех обеззараживания воды диоксидом хлора. Общая стоимость работ составляет 78 млн грн. Средства - это инвестиция компании «Киевводоканал». И запуск этого проекта не приведет к дополнительным платежам для киевлян.

«Это действительно современный европейский подход, когда предприятие вкладывает финансы в повышение безопасности и эффективности своего производства, в улучшение качества услуг. Оборудование, которое мы увидели, - итальянского производства, подрядчик - тоже итальянская компания, имеющая опыт выполнения таких проектов», - сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что 14 артезианских насосных станций, поставляющих еще более 10 процентов воды для жителей Киева, также переведены с хлора на обеззараживание гипохлоритом натрия - современным и безопасным в использовании реагентом, производимым непосредственно на месте с применением соли.

«То есть сегодня уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью бесхлорных технологий. Диоксид хлора используют во многих городах Европы - например, в Вене, Нюрнберге и других. Отмечу, что для оснащения Днепровской водопроводной станции рассматривали несколько технологий. Собрали информацию о состоянии воды в Днепре и Десне, провели лабораторные исследования. И выбор технологии базировался на результатах этих исследований. Качество и безопасность питьевой воды контролируется круглосуточно и на всех этапах очистки», - указал Виталий Кличко.

Он отметил, что после внедрения технологии обеззараживания воды диоксидом хлора хлорное хозяйство выведут из эксплуатации и законсервируют. Также до 2022 года планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию, которая обеспечивает еще 60 процентов воды для жителей столицы.

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