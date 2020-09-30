В законопроекте о Бюро экономической безопасности не учли основную жалобу бизнеса — депутат

Налоговый комитет, рассматривая законопроект о Бюро экономической безопасности ко второму чтению, не поддержал одно из главных требований бизнеса — снизить влияние правоохранительных органов на бизнес.

Фото: glavcom.ua

Об этом сообщил в фейсбуке депутат от «Голоса», первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

Что не поддержал комитет

«Только что наш Комитет проголосовал за то, чтобы де-факто оставить экономику как подразделение СБУ . То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ . Именно то, на которое жалуется бизнес.

Не хватило одного голоса на комитете, чтобы принять нормальную редакцию. Все. Еще одна реформа минус. Закон в такой редакции будет обычной профанацией», — написал Железняк.

В то же время глава правления ЦПК Виталий Шабунин, комментируя решение налогового комитета, отметил, что лишение СБУ несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции было предвыборным обещанием Владимира Зеленского.

Напомним