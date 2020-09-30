В законопроекте о Бюро экономической безопасности не учли основную жалобу бизнеса — депутат

Налоговый комитет, рассматривая законопроект о Бюро экономической безопасности ко второму чтению, не поддержал одно из главных требований бизнеса — снизить влияние правоохранительных органов на бизнес.

В законопроекте о Бюро экономической безопасности не учли основную жалобу бизнеса — депутат
Фото: glavcom.ua

Об этом сообщил в фейсбуке депутат от «Голоса», первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

Что не поддержал комитет

«Только что наш Комитет проголосовал за то, чтобы де-факто оставить экономику как подразделение СБУ. То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ. Именно то, на которое жалуется бизнес.

Не хватило одного голоса на комитете, чтобы принять нормальную редакцию. Все. Еще одна реформа минус. Закон в такой редакции будет обычной профанацией», — написал Железняк.

В то же время глава правления ЦПК Виталий Шабунин, комментируя решение налогового комитета, отметил, что лишение СБУ несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции было предвыборным обещанием Владимира Зеленского.

Напомним

  • В сфере экономических нарушений бизнеса правоохранительную функцию сейчас выполняют СБУ, налоговая милиция и Нацполиция. Депутаты декларировали, что задача законопроекта о Бюро экономической безопасности — убрать правохранителей от влияния на бизнес.

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