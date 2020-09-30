Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между РоSSией и Украиной

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Поэтому он воздерживается от таких определений.

Об этом Фокин заявил на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Что касается войны, - я не политик. Поэтому сделать какое-то определение я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, пока я не видел", - цитирует Витольда Фокина РБК-Украина.

Напомним, в сентябре Витольд Фокин заявил, что через месяц может выйти из ТКГ, если к нему не начнут прислушиваться.

Ранее Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Фокин критику в свой адрес связал с тем, что представители действующей власти якобы имеют связь с "предшественниками".

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Под запросом уже успело подписаться 49 народных депутатов.