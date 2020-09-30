Петицию о создании ВСК по "вагнеровцам" вынесут в сессионный зал, - Герасимов

По его словам, фракции поддержали решение единогласно.

Петицию о создании ВСК по "вагнеровцам" вынесут в сессионный зал, - Герасимов
Фото: Михаил Палинчак

Петицию о создании ВСК по «вагнеровцам» вынесут на обсуждение в сессионный зал. Об этом сообщил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов после совещания глав фракций в кабинете Разумкова.

«Как вы знаете, благодаря вероятной государственной измене в высших кабинетах страны была слита операция по «вагнеровцам». Блестящая операция украинских разведчиков, когда те, кто сбивал украинские самолеты, из-за кого погибли украинские воины, должны были бы уже сидеть за решеткой. К сожалению, этого не произошло. И пока мы знаем, что была «слита» информация, вероятно, из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому было зарегистрировано постановление о создании ВСК, которая должна разобраться, кто «сливал», как «сливал», зачем эта государственная измена была сделана в пользу страны-агрессора», - сказал Герасимов.

Он отметил, что постановление зарегистрировано, но полностью блокируется командой Зеленского в парламенте.

«Из-за этого была зарегистрирована петиция семьями погибших с жестким требованием к парламенту рассмотреть этот вопрос. Она за несколько дней набрала все необходимые голоса, более 25 тысяч, и я благодарен комитету по вопросам нацбезопасности и обороны, который срочно ее рассмотрел и отправил это решение главе ВРУ Разумкову», - добавил сопредседатель фракции.

Он отметил, что согласно регламенту, который является ключевым законом деятельности украинского парламента, сегодня эта петиция должна быть рассмотрена в зале парламента.

«Это четкая норма, которая прописана в этом законе, и именно поэтому «Европейская Солидарность» взяла перерыв и попросила руководство парламента собрать всех руководителей фракций для того, чтобы обсудить этот вопрос. Мы жестко требовали поставить эту петицию сегодня на рассмотрение в зале парламента, потому что надеемся, что публичное рассмотрение петиции наконец подтолкнет команду Зеленского к тому, что надо создавать ВСК, а не прятаться от нее. На этом заседании мы получили полную поддержку представителей всех фракций, единственный, кто не присутствовал, это представитель фракции «Слуга народа». Все остальные фракции единогласно поддержали, что эта петиция должна быть срочно рассмотрена в парламенте», - отметил сопредседатель фракции.

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