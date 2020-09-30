Эмир Кувейта умер во время лечения в США
Сабаху аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху был 91 год.
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер.
Об этом сообщает издание Al Qabas в Twitter.
Правитель Кувейта умер во время лечения в США на 92-м году жизни. Самый старший арабский эмир находился в клинике Mayo в Рочестере, штат Миннесота. В конце июля ему сделали операцию. По некоторым данным, ему удалили две опухоли. После этого его состояние вроде бы улучшалось.
Эмир Кувейта был госпитализирован летом, чтобы пройти обследование. Младший брат Сабаха и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был временно назначен исполнять ряд полномочий эмира.
Сабах IV правил Кувейтом с 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра. Еще ранее Сабах возглавлял МИД страны в течение нескольких десятилетий.