Эмир Кувейта умер во время лечения в США

Сабаху аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху был 91 год.

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер.

Об этом сообщает издание Al Qabas в Twitter .

Правитель Кувейта умер во время лечения в США на 92-м году жизни. Самый старший арабский эмир находился в клинике Mayo в Рочестере, штат Миннесота. В конце июля ему сделали операцию. По некоторым данным, ему удалили две опухоли. После этого его состояние вроде бы улучшалось.

Эмир Кувейта был госпитализирован летом, чтобы пройти обследование. Младший брат Сабаха и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был временно назначен исполнять ряд полномочий эмира.