Депутаты требуют от Зеленского отозвать Фокина из ТКГ

Под запросом уже успело подписаться 49 народных депутатов.

Депутаты требуют от Зеленского отозвать Фокина из ТКГ
Фото: Lb.ua

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Об этом Бобровская сообщила в Facebook.

"Не уверена, что все нардепы поддержат эту инициативу, но это точно покажет истинные лица каждого парламентария! Заявления Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях, об особом статусе Донбасса и о прекращении войны на востоке не только порочат наш авторитет на международной арене, но и демонстрируют Путину "зеленый" свет для реализации его кровавых планов на наших территориях", - написала нардеп.

По ее словам, под запросом уже успело подписаться 49 народных депутатов.

Фото: https://www.facebook.com/BobrovskaMP
Фото: https://www.facebook.com/BobrovskaMP
Фото: https://www.facebook.com/BobrovskaMP

Напомним, в сентябре Витольд Фокин заявил, что через месяц может выйти из ТКГ, если к нему не начнут прислушиваться.

Ранее Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Фокин критику в свой адрес связал с тем, что представители действующей власти якобы имеют связь с "предшественниками".

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