РоSSийский офицер подорвался на мине на Донбассе

РоSSийскому военному оторвало часть ноги.

РоSSийский офицер подорвался на мине на Донбассе
Фото: facebook.com/ato.news

На Донбассе 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации роSSийских офицеров.

Об этом информирует пресс-центр Министерства обороны.

Как отметил во время брифинга представитель Минобороны Александр Мотузяник, противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки роSSийско-оккупационных войск продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения. На прошлой неделе наиболее интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.

Напомним, 26 сентября у Орехова в Луганской области на установленном врагом взрывном устройстве подорвались трое украинских военных.

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