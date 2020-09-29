В Польше задержали еще трех подозреваемых по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

Задержанные платили Новаку в обмен на должности.

В Польше задержали еще трех подозреваемых по делу экс-главы "Укравтодора" Новака
Славомир Новак
Фото: Александр Рудоманов

В Польше задержали еще трех подозреваемых по делу бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака. По данным Центрального антикоррупционного бюро, задержанные платили Новаку в обмен на его благосклонность, благодаря которой они получили должности, которые сейчас занимают.

Об этом сообщает Польское радио.

Пресс-секретарь ЦАБ Станислав Жарин рассказал, что в рамках следствия задержаны три человека, в частности, директор польского топливно-энергетического концерна и бывший член правления энергетических компаний.

"Задержанные оказывали финансовую выгоду Славомиру Н. в обмен на его благосклонность, благодаря которой они получили должности, которые сейчас занимают. Эти коррупционные действия происходили тогда, когда Славомир Н. был директором политического кабинета премьера Польши", - подчеркнул Станислав Жарин.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданьске вместе с двумя другими мужчинами - предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназначения GROM, который вышел на свободу после внесения залога.

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что деятельность возглавляемой Новаком преступной организации была направлена на расхищение средств международных организаций.

Новака, возглавлявшего польское министерство транспорта, Окружная прокуратура в Варшаве обвинила в коррупции. Обвинения охватывают период от октября 2016 по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

21 июля Славомиру Новаку вручено украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его на три месяца.

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