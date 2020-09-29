Штаб-квартира НАТО готова принять украинского сотрудника, - и.о. главы миссии Украины при Альянсе

После того, как Украина стала участницей Программы расширенных возможностей (Enhance opportunity program - EOP), штаб-квартира НАТО заявила о готовности принять украинского сотрудника для работы в оборонной сфере.

Об этом исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев сообщил интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Страны-члены Альянса имеют право и возможность направлять на работу в штаб-квартиру НАТО своих специалистов, это так называемый IS - international staff - международный персонал и IMS - international military staff - международный военный персонал. Ведь, напомню, Североатлантический альянс - это военно-политическая организация. Теперь, благодаря ЭОР, Украина, не будучи членом НАТО, получит возможность направить в штаб-квартиру своего специалиста работать в оборонной сфере. С Директоратом оборонных институтов и наращивания потенциала департамента операций у нас достигнута принципиальная договоренность, и они готовы принять украинского сотрудника в штаб-квартире", - сказал Толкачев.

И.о. главы миссии Украины при НАТО отметил, что речь идет о двухлетнем контракте для такого специалиста с возможностью продления.

"Финансирование будет за счет Украины. Речь идет о двухлетнем контракте с возможностью продления. Наш специалист будет работать не только с украинским оборонным планированием, но и будет привлечен к работе с партнерами и с членами организации. Кроме того, в его функциональные обязанности будет входить работа с форматом "один партнер - одна программа", - пояснил Толкачев.

По его словам, прибытия такого сотрудника можно ожидать, как только Министерство обороны проведет отбор кандидатов.

Ранее в НАТО заявили об усилении научного сотрудничества с Украиной в таких сферах, как антитерроризм, передовые технологии, киберзащита, энергетическая безопасность и защита от химических, биологических, радиологических и ядерных агентов.