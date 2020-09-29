СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"

Задержанный причастен к штурму Управления СБУ в Луганской области и захвату админзданий в Северодонецке.

Служба безопасности Украины разоблачила в Северодонецке бывшего участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", принимавшего участие в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"По данным досудебного следствия, к незаконным вооруженным формированиям пророSSийских террористов злоумышленник присоединился в апреле 2014 года. Установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.

Сейчас боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.