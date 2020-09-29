Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Есть слова, после прочтения которых становится жутко. Слова, иллюстрирующие бесконечность человеческой жестокости. Слова, являющиеся символом зверской ненависти. Это слова объявлений, которые развешивали в Киеве нацистские оккупанты. В них всем евреям города и окрестностей предписывалось прибыть 29 сентября 1941 года, в 8 часов утра, с документами, деньгами и бельем на угол улиц Мельникова и Дегтяревской. А тем, кто не подчинится, угрожали расстрелом. Конечно, жутко становится не от самих слов, а от бездушных действий, стоявших за ними. Когда за два последующих дня в урочище Бабий Яр нацисты убили почти 34 тысяч человек. А за два следующих года, по разным подсчетам - от 70 до 200 тысяч. Убили только за то, что они евреи. А потом - только за то, что они цыгане, украинцы, военнопленные", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что казненные в Бабьем Яру - это тысячи семей, которых истребили целыми поколениями.

"79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана черная страница. Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Чтобы больше никогда в истории ни об одной национальности ни в одном уголке мира не появлялись подобные объявления. Никогда снова! Вечная память погибшим в Бабьем Яру!", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 29 сентября прошлого года вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра. Раввин Яков Дов Блайх во время своего выступления возле памятника "Менора" заявил, что впервые в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября.

Позже члены команды Зеленского заявили, что президент был в Бабьем Яру, но в частном порядке, и опубликовали фото. Связанная с олигархом Игорем Коломойским Объединенная еврейская община Украины выразила протест против слов Блайха. Там отметили, что Зеленский публично почтил память жертв Бабьего Яра в прошлом месяце во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.