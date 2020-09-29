Микитасю выдвинули новое подозрение в неправомерной выгоде

Сейчас решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения.

Микитасю выдвинули новое подозрение в неправомерной выгоде

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Украины VIII созыва Максиму Микитасю о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Также о подозрении сообщили должностному лицу обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Чиновник обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», злоупотребляя своим служебным положением, в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной бывшему народному депутату, договор на 929 млн грн. Согласно ему, эта компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Следствие установило, в течение 2017-2019 годов чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной бывшему народному депутату, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии следствия, является неправомерной выгодой.

Действия Микитася квалифицируют по ч. 2 ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), чиновника «Энергоатома» - по ч. 4 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения и получение должностным лицом неправомерной выгоды").

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, что Микитась подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

Также Микитася подозревают в даче взятки в размере 125 тысяч долларов главе Национальной гвардии Юрию Аллерову.

В октябре 2019 года Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он заплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленных ему судом (Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн, а не все 80 млн).

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен, которую он обжаловал. Денег экс-депутат не внес.

В мае 2020-го Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во второй раз отправила под стражу бывшего народного депутата, экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

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