Суд Милана сегодня рассмотрит апелляцию по делу Маркива: Украина ожидает оправдательного приговора

МВД Украины отмечает, что позиция обвинения построена на предположениях и роSSийской пропаганде.

Суд Милана сегодня рассмотрит апелляцию по делу Маркива: Украина ожидает оправдательного приговора
Виталий Маркив во воремя суда
Фото: Радио Свобода

Сегодня, 29 сентября, в Милане состоится заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, обвиненного судом итальянского города Павия в причастности к гибели журналиста Андреа Рокелли в Славянске, захваченном роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"В июле 2019 года суд присяжных города Павии приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы за преступление, которого он не совершал. Сторона защиты, которую ведут лучшие итальянские адвокаты Раффаэле Делла Валле и Никколо Бертолини Клеричи, настаивают на невиновности Виталия Маркива, который никак не мог быть причастен к гибели Андреа Рокелли", - отметили в МВД.

Отмечается, что невиновность Маркива подтверждается результатами экспертиз, показавших, что он физически не мог видеть со своей позиции на горе Карачун место, где произошла гибель итальянского журналиста и его переводчика, и Маркив не мог вести прицельную стрельбу из автомата АК-74 на расстоянии 1700 метров.

МВД отмечает, что позиция обвинения была построена на предположениях и роSSийской пропаганде, которая со дня гибели Рокелли обвиняет украинскую власть в смерти журналиста.

"Украинская сторона делает все возможное для освобождения Маркива. Мы ожидаем от апелляционного суда Милана только одного возможного приговора - оправдательного!", - заявили в МВД.

Напомним, 30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019-го Украина подала апелляцию по делу Маркива. В декабре издание The New York Times написало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020-го Верховная Рада Украины приняла заявление относительно уголовного преследования Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса.

Сообщалось, что апелляционный процесс начнется 29 сентября, а следующее заседание назначено на 1 октября. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив непричастен к гибели итальянского фоторепортера.

Кроме того, у защиты Маркива есть около 20 свидетелей, бывших непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

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