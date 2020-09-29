Юрченко заявил, что не собирается слагать мандат

Нардеп настаивает, что никаких преступлений не совершал и намерен "дальше бороться".

Исключенный из фракции "Слуга Народа" народный депутат Александр Юрченко заявил, что он не собирается слагать мандат.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На вопрос о том, планирует ли нардеп слагать мандат, Юрченко ответил "Нет".

"Ни в коем случае, меня избрали люди, дали мне обязанности, я эти обязанности должен выполнять. И тем более, вы видите, что моя деятельность, видимо, кому мешает, и мы будем дальше бороться", - сказал Юрченко .

Нардеп также заявил, что не совершал никаких противоправных действий, и намерен "дальше бороться".

"Моя позиция: никаких преступлений я не совершал, никаких денег я не брал, никого не побуждал и ни у кого никаких денег не требовал. Сейчас другие обстоятельства я не могу разглашать, поскольку продолжается досудебное расследование", - добавил Юрченко.

Депутат также отметил, что залог за него внесли "люди, которые неравнодушны к ситуации с экологией в Киевской области, озабочены проблемами полигонов".

Напомним, Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, Юрченко завуалированно требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

Прокуроры САП и детективы НАБУ после вручения подозрения допросили нардепа Юрченко и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Пресс-служба САП сообщает, что антикоррупционные органы будут просить суд принять Александра Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

В НАБУ обратились к Венедиктовой с просьбой подписать подозрение, отметив, что проводили спецоперацию с детективом под прикрытием, в ходе которой выяснилась вероятная причастность нардепа к коррупции.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен. Он внес залог и вышел из СИЗО уже на следующий день.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение и ходатайство об аресте Юрченко. В Раде официально объявили об исключении его из фракции "Слуга народа".

В Офисе президента сообщили, что народный депутат "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к вымогательству взятки, "утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады".

21 сентября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривен. Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 6 млн гривен. По мнению прокуроров, именно такой залог мог бы предотвратить попытки Юрченко влиять на свидетелей или скрываться от суда и следствия.