Кандидат в мэры Киева заболел коронавирусом

Борислав Береза с семьей находятся дома на самоизоляции.

Кандидат в мэры Киева заболел коронавирусом
Фото: facebook/Олег Федонюк

Народный депутат 8 созыва Борислав Береза, который баллотируется на пост городского головы Киева, заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Решили лечиться по протоколу. Тем более, что я лично знаю нескольких людей, которым это помогло при схожей с нами симптоматике. В любом случае, следующие 14 дней мы все будем на самоизоляции. И хотелось бы, чтобы без осложнений, но это уже зависит от иммунитета организма", - написал Береза.

COVID-19 подтвердили также и у жены политика.

Береза сообщил, что его дети не заболели. Его семья будет находиться на домашней самоизоляции.

Напомним, за сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавируса. Больше всего - в Киеве, а также в Харьковской и Одесской областях.

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