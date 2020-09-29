Кандидат в мэры Киева заболел коронавирусом

Народный депутат 8 созыва Борислав Береза, который баллотируется на пост городского головы Киева , заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Решили лечиться по протоколу. Тем более, что я лично знаю нескольких людей, которым это помогло при схожей с нами симптоматике. В любом случае, следующие 14 дней мы все будем на самоизоляции. И хотелось бы, чтобы без осложнений, но это уже зависит от иммунитета организма", - написал Береза.

COVID-19 подтвердили также и у жены политика.

Береза сообщил, что его дети не заболели. Его семья будет находиться на домашней самоизоляции.