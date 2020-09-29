Верховный суд признал законными действия врача, который свидетельствовал о симуляции Насирова

Решение о разглашении медицинской тайны суд отменил, а производство по делу в этой части - закрыл.

Верховный суд признал законными действия врачей экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и прекратил производство о взыскании 1 млн грн с доктора медицинских наук Максима Соколова, который давал показания о состоянии его здоровья на суде в 2017 году.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Коллегия судей пришла к выводу, что, учитывая неотложность состояния, в котором находился истец, сотрудники Института имени академика Н.Д.Стражеско НАМН Украины должны были предоставить Насирову медицинскую помощь без предварительного получения его согласия или согласия его законных представителей.

Проведение комиссионного обследования истца произошло на основании постановления детектива НАБУ, которое не было обжаловано.

"Врачи, создавая комиссию для обследования истца, а также во время его обследования действовали согласно постановлению следователя, выполняли свои профессиональные обязанности, каких-либо оснований полагать, что указанные действия являются незаконными и что в результате таких действий истцу было нанесен моральный ущерб, нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение районного суда и постановление апелляционного суда в части иска к врачу о признании незаконными действий, которые заключаются в разглашении медицинской тайны, а также возмещении морального вреда, связанного с этим, суд отменил, а производство по делу в этой части - закрыл.

В других требованиях решение районного суда в части, не отмененной апелляционным судом, и постановление апелляционного суда КЦС ВС оставил без изменений.

Напомним, в сентябре прошлого года Верховный суд отменил все решения в пользу Насирова.

Насирова освободили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. 3 марта детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Насиров обвиняют в неправомерной рассрочке налоговых долгов предприятиям Александра Онищенко и нанесении убытков государству на 2 млрд гривень.

Накануне заседания Насиров слег в больницу с якобы инфарктом миокарда. Руководитель НАБУ Артем Сытник предупредил главу ГФС о последствиях за симуляцию.