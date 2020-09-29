Суд продлил арест подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова до 25 ноября

К обвинениям также добавили статью о незаконном хранении оружия.

Шевченковский районный суд Киева продлил арест бывшему заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, подозреваемому в государственной измене.

Об этом сообщил

"Ґратам" один из его адвокатов Георгий Тигишвили.

Как отметил Георгий Тигишвили, решение приняла следственный судья Елена Мелешак.

После заседания следователь вручил Шайтанову измененное подозрение (добавлена статья о незаконном хранении оружия, а именно - патронов к пистолету, которые нашли при обыске.

По словам Тигишвили, сегодня судья также удовлетворила жалобу адвокатов и поручила уполномоченному следователю Госбюро расследований провести проверку заявления Шайтанова о пытках при задержании его сотрудниками СБУ . Медики военно-медицинского управления СБУ обнаружили у него после задержания закрытый перелом позвонков, контузию и ушибы. В связи с избиением Шайтанова Госбюро расследований открыло уголовное производство 27 мая.

Адвокат Тигишвили также сообщил, что 14 августа СБУ завершила досудебное расследование по делу, на данный момент подозреваемый и его защитники знакомятся с материалами.

Напомним, 14 апреля Служба безопасности задержала бывшего заместителя командира Центра специальных операций генерал-майора СБУ Шайтанова и объявила ему о подозрении в государственной измене и подготовке терактов (часть 1 статьи 111, часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 27, часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса). СБУ утверждает, что Шайтанов "находился в агентурной связи" с полковником ФСБ РоSSии Игорем Егоровым.