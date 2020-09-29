Подозреваемые по делу об убийстве Шеремета не признают своей вины

Из обвинений следует, что организаторами убийства является неустановленные следствием лица, а исполнителями - Антоненко и Кузьменко, а Дугарь была пособником.

Подозреваемые по делу об убийстве Шеремета не признают своей вины
Фото: Lb.ua

Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко не признают своей причастности к совершению этого преступления.

Об этом сообщает

"Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, сегодня суд присяжных Шевченковского райсуда Киева слушает по сути дело по обвинению Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве журналиста. Прокурор в процессе объявил суть обвинений, из которых следует, что организаторами убийства являются неустановленные следствием лица, исполнителями - Антоненко и Кузьменко, а Дугарь была пособником.

Отвечая на вопрос, Антоненко сказал, что ему не понятна суть обвинений в убийстве, поскольку он к этому не имеет отношения. Он заявил, что не признает свою вину ни по этой статье обвинения, ни в части обвинения в хранении взрывчатых веществ и уничтожения имущества.

Кузьменко, в свою очередь, отметила, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте, о якобы попытке дестабилизации ситуации в стране и акции протеста. Кузьменко также заявила, что не признает своей вины в причастности к убийству.

Дугарь, отвечая на вопрос суда, тоже отметила, что вины своей не признает.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. На заседании было принято решение, что дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко

рассмотрит суд присяжных.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказался.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, охваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

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