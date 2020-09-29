Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей
Ходатайство защитника об изменении меры пресечения оставлено без изменений.
Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства оставить без изменений", - говорится в решении суда.
Напомним, сегодня был определен состав суда по делу Шеремета. Согласно протоколу автоматического определения присяжных от 9 сентября 2020 года, основными присяжными в этом уголовном производстве определены: Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены: Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.
Председательствующая судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.
18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Юлии Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.
25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела Шеремета. На заседании было принято решение, что дело рассмотрит суд присяжных.