Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей

Ходатайство защитника об изменении меры пресечения оставлено без изменений.

Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства оставить без изменений", - говорится в решении суда.

Напомним, сегодня был определен состав суда по делу Шеремета. Согласно протоколу автоматического определения присяжных от 9 сентября 2020 года, основными присяжными в этом уголовном производстве определены: Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены: Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

Председательствующая судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Юлии Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.