На Прикарпатье ремонтировали дороги с партийной символикой, - КИУ

На трех автомобилях, осуществляющих ремонт на трассе Ивано-Франковск-Коломыя, размещено название партии "За будущее".

Фото: facebook.com/cvu.ngo

Наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали факт размещения политических агитационных материалов на коммунальном транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

На трех автомобилях, осуществляющих ремонт дорог вблизи города Ивано-Франковска на трассе Ивано-Франковск-Коломыя, размещены элементы символики и название политической партии "За будущее".

"Дорожная кампания «ПБС», занимающаяся ремонтом дорог, входит в сферу влияния экс-народного депутата Александра Шевченко, который баллотируется в областной совет от политической партии «За будущее». Использование символики политической партии во время ремонтных дорог можно рассматривать как манипулятивную технологию, направленную на введение избирателей в заблуждение, и избирательный пиар на ремонте дорог", - отметили в КИУ.

Фото: facebook.com/cvu.ngo

Напомним, в августе в поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт наклеивания бигбордов с рекламой политсилы "Слуга народа" с помощью пожарной машины.

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