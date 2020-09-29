Тищенко заявил, что стал членом парламентской законодательной группы по Донбассу, в ТГК опровергли

По результатам участия в заседании нардеп пришел к выводу, что в группе "работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители".

Тищенко заявил, что стал членом парламентской законодательной группы по Донбассу, в ТГК опровергли
Фото: facebook/Слуга Народу

Народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что вошел в парламентскую группу по наработке законодательных изменений по оккупированному Донбассу.

Об этом Тищенко заявил в ходе брифинга во время заседания фракции, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда президент шел в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение, и я и правда являюсь одним из членов этой группы", - сказал Тищенко.

В своем Facebook Тищенко заявил, что сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. По результатам участия в заседании нардеп пришел к выводу, что в группе "работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разъединение украинцев с обеих сторон конфликта".

Вместе с тем первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников опроверг информацию о привлечении Тищенко. По его словам, вопрос о включении Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался.

"Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций , по моей информации, не велось", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, в июне Николай Тищенко возглавил Киевскую организацию партии "Слуга народа". Решение о назначении приняли члены партийной организации во время конференции. Кандидатуру Тищенко также утвердил Высший совет партии.

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