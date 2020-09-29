Определен состав суда по "делу Шеремета"

На заседании в Шевченковском районном суде Киева определен состав суда, который будет слушать по сути дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд доложил, что, согласно протоколу автоматического определения присяжных от 9 сентября 2020 года, основными присяжными в этом уголовном производстве определены: Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены: Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

Председательствующий судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

Напомним, 25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела Шеремета. На заседании было принято решение, что дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко рассмотрит суд присяжных.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

4 сентября в Шевченковском районном суде Киева выбрали присяжных по делу Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей до 13 сентября.