Определен состав суда по "делу Шеремета"

Председательствующий судья - Оксана Голуб.

Определен состав суда по "делу Шеремета"
Фото: Макс Требухов

На заседании в Шевченковском районном суде Киева определен состав суда, который будет слушать по сути дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд доложил, что, согласно протоколу автоматического определения присяжных от 9 сентября 2020 года, основными присяжными в этом уголовном производстве определены: Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены: Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

Председательствующий судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

Напомним, 25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела Шеремета. На заседании было принято решение, что дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко рассмотрит суд присяжных.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

4 сентября в Шевченковском районном суде Киева выбрали присяжных по делу Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей до 13 сентября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
В Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранатуВ Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранату
Блок рекламы


Похожие новости
Руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя уличили в вымогательстве $40 тыс.Руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя уличили в вымогательстве $40 тыс.
Максимальное количество коек в больницах, которые можно развернуть под ковид, составляет 50-52 тыс. - СтепановМаксимальное количество коек в больницах, которые можно развернуть под ковид, составляет 50-52 тыс. - Степанов
В Сенате подтвердили, что республиканцы планируют утвердить судью Верховного суда вместо Гинзбург к выборамВ Сенате подтвердили, что республиканцы планируют утвердить судью Верховного суда вместо Гинзбург к выборам
Глава Харьковского окружного админсуда попалась на передаче $ 3 тыс. взяткиГлава Харьковского окружного админсуда попалась на передаче $ 3 тыс. взятки
США отреагировали на незаконные приговоры роSSийского суда крымским татарамСША отреагировали на незаконные приговоры роSSийского суда крымским татарам
Пленум Верховного Суда принял заявление относительно "пленок ОАСК", записанных в кабинете ВовкаПленум Верховного Суда принял заявление относительно "пленок ОАСК", записанных в кабинете Вовка
ЕС отреагировал на приговор ростовского суда крымским татарамЕС отреагировал на приговор ростовского суда крымским татарам
Азербайджан поблагодарил Украину за определение его одним из стратегических партнеров в концепции национальной безопасностиАзербайджан поблагодарил Украину за определение его одним из стратегических партнеров в концепции национальной безопасности
Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университетаВнучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета
Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государствомРада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством
Последние новости
Подгружаем последние новости