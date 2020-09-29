Оккупационная "власть" Крыма решила принудительно выкупать частные колодцы у жителей

"Водоснабжение - общее дело, и вода - для всех, не чья-то собственность".

Оккупационная
Фото: svpressa.ru

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах региона, а в случае отказа их продавать - предложил "подключать прокуратуру".

Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по водоснабжению полуострова, передает "Новая газета".

"Вода - это стратегическое сырье. Если в данном случае какие-то недоразумения с владельцами, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение - общее дело, и вода - для всех, не чья-то собственность, - сказал Аксенов. - Там где отказываются - принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем".

Также на заседании отметили, что проблемы водоснабжения есть в Симферопольском районе, Бахчисарайском и Ялтинском. За выходные дни было подано около тысячи обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или желто-коричневую жидкость, которая течет из водопровода.

В некоторых районах воды не было до шести суток. Так в некоторых районах Симферополя жители верхней половины многоэтажек несколько суток не получают водопроводную воду по графику из-за низкого давления в сети и вынуждены набирать ее ведрами в ближайших баках с водой.

После Симферопольского и Бахчисарайского района "водный кризис" наступил в Северном Крыму, на Южном берегу, а также в некоторых прибрежных поселках в районе Алушты и Ялты.

Напомним, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента РоSSии Владимира Путина в отношении Донбасса. В начале августа премьер Денис Шмыгаль допустил возможность поставки пресной воды из материковой части Украины в аннексированный Крым исключительно в случае гуманитарной катастрофы.

19 сентября роSSийские оккупанты предупредили, что со следующей недели ограничат водоснабжение в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма. В водохранилище, которое обеспечивает этот регион, воды хватит только до декабря. В представительстве президента считают, что РФ будет добиваться возобновления водоснабжения Крыма путем давления на партнеров Украины.

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