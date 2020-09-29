Украина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭС
Им стал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
Украина выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
"Украина впервые выдвигает своего кандидата - заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара - на должность генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)", - говорится в сообщении.
Напомним, ОЧЭС - международная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря.
Членами ОЧЭС являются Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, РоSSия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.
Украина председательствовала в ОЧЭС в 2013 году, после чего передала эту функцию Армении.
Из-за председательства РоSSии в ОЧЭС в первой половине 2016 года делегация Украина пошла на дипломатический демарш.
С 1 июля 2017 года Украина снова возглавила ОЧЭС, а в декабре - передала председательство Армении.