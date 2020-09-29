Украина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭС

Им стал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Украина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭС
Василь Боднар
Фото: Василь Боднар / Facebook

Украина выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Украина впервые выдвигает своего кандидата - заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара - на должность генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)", - говорится в сообщении.

Напомним, ОЧЭС - международная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря.

Членами ОЧЭС являются Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, РоSSия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Украина председательствовала в ОЧЭС в 2013 году, после чего передала эту функцию Армении.

Из-за председательства РоSSии в ОЧЭС в первой половине 2016 года делегация Украина пошла на дипломатический демарш.

С 1 июля 2017 года Украина снова возглавила ОЧЭС, а в декабре - передала председательство Армении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
В Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранатуВ Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранату
Блок рекламы


Похожие новости
В Лондоне произошли столкновения во время акции против карантинных ограничений, пострадали полицейские и демонстрантыВ Лондоне произошли столкновения во время акции против карантинных ограничений, пострадали полицейские и демонстранты
Макрон заявил, что Лукашенко должен будет покинуть пост президентаМакрон заявил, что Лукашенко должен будет покинуть пост президента
На пост городского головы Киева зарегистрировали 13 кандидатовНа пост городского головы Киева зарегистрировали 13 кандидатов
Саммит Украина - ЕС перенесли на 6 октябряСаммит Украина - ЕС перенесли на 6 октября
Мэру Умани отказали в регистрации на пост городского головы, зато внесли двух полных тезокМэру Умани отказали в регистрации на пост городского головы, зато внесли двух полных тезок
Малюська предложил указывать в бюллетене смену ФИО кандидатамиМалюська предложил указывать в бюллетене смену ФИО кандидатами
Эстония, Латвия и Литва запретили въезд еще 98 высокопоставленным чиновникам БеларусиЭстония, Латвия и Литва запретили въезд еще 98 высокопоставленным чиновникам Беларуси
Украина будет усиливать обороноспособность с помощью БразилииУкраина будет усиливать обороноспособность с помощью Бразилии
Заместитель главы НБУ: Украина утратила возможность получить от МВФ два транша, надо постараться получить хотя бы одинЗаместитель главы НБУ: Украина утратила возможность получить от МВФ два транша, надо постараться получить хотя бы один
Венедиктова сократила должность своего заместителя ЛюбовичаВенедиктова сократила должность своего заместителя Любовича
Последние новости
Подгружаем последние новости