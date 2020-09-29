В Госдуме РоSSии предложили оккупированный Крым как "площадку для переговоров" по Карабаху

"Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров".

Депутат Государственной Думы РоSSии Руслан Бальбек предложил сделать оккупированный Крым площадкой для проведения переговоров Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Бальбек отметил, что крымская армянская и азербайджанская общины крайне встревожены происходящим в Нагорном Карабахе. По его словам, общины "обратились к воюющим сторонам с призывом о перемирии и преобразовании горячей фазы конфликта в переговорную".

"Примером того, как различные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем", - сказал депутат.

Напомним, спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

В Кремле назвали обострение конфликта "причиной для серьезного беспокойства" и заявили, что президент РФ Владимир Путин в случае необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.