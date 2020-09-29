Главному редактору "Нашей Нивы" запретили выезжать из Беларуси

В Беларуси суд признал виновным по делу о клевете главного редактора интернет-издания "Наша Нива" Егора Мартиновича.

Об этом сообщило TUT.BY.

Суд назначил ему штраф в 405 белорусских рублей.

Следственный комитет Беларуси запретил журналисту выезжать из страны из-за участия в протестах.

"Сегодня утром я был в Следственном комитете, чтобы забрать вещи, и мне следователь Долженок выдал постановление о том, что мне запрещено выезжать из страны", - заявил Мартинович.

Мартинович находился в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова. Поводом стала статья, в которой диджей Влад Соколовский заявлял, что Барсуков якобы бил его в СИЗО в Минске после задержания за то, что Соколовский за пару дней до президентских выборов в Беларуси включил в Киевском сквере песню "Перемен".

Напомним, в акциях протеста в Беларуси в воскресенье задержали более 350 протестующих.

Вчера в Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жесткие задержания прошли в Гомеле и Гродно. По данным правозащитников, на акции протеста в Беларуси 27 сентября вышло около 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

Европейские страны заявили о нелегитимности выборов. США , Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал провести бессрочную акцию неповиновения.