Из официального блога Борреля удалили фразу: "ЕС - это не банкомат", которую он написал после визита в Украину

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным".

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге по итогам визита в Украину: " ЕС - это не банкомат". Впоследствии эту фразу удалили.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев , который был очень продуктивным", - заявил представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано.

Ранее в блоге, опубликованном Боррелем 23 сентября по итогам поездки в Украину, содержался такой отрывок: "Правда, еще остается много работы, которую нужно сделать, чтобы полностью воспользоваться преимуществами этого сотрудничества (между ЕС и Украиной. - ред.) в рамках Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Как я сказал президенту (Украины Владимиру Зеленскому, - ред.), Европейский Союз - это не благотворительная организация или банкомат: лучший путь для нас поддержать Украину - это реформировать страну. Но только украинцы сами могут внедрить эти реформы".

Позже фраза "Как я сказал президенту, Европейский Союз - это не благотворительная организация или банкомат" была удалена, а Стано добавил в своем комментарии, что визит Борреля в Украину "позволил донести ключевые месседжи".

Напомним, Боррель планировал посетить Украину еще в марте, однако из-за введения карантина он отложил свой визит. В апреле Боррель пообещал, что, когда эпидемиологическая ситуация позволит, свой первый визит он совершит в Украину.

22 сентября вице-президент Еврокомиссии Боррель прибыл с визитом в Украину.