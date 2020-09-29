Армения обвинила Турцию и Азербайджан в геноциде

Обостренная ситуация в Нагорном Карабахе, за который Армения с Азербайджаном вступили в борьбу, накаляется еще больше. Обе стороны сообщают о потерях среди военных и мирных жителей, а МИД Армении даже выступило с заявлением о том, что Турция поддерживает азербайджанскую сторону "для совершения актов геноцида на Южном Кавказе, как и столетие назад".

"Геноцид турецко-азербайджанский союз представляет собой серьезную угрозу для народов региона", — говорится в заявлении дипломатического ведомства Армении.

В Армении заявили, что турецкие военные специалисты сражаются бок о бок с Азербайджаном, который использует турецкое оружие, в том числе БПЛА и боевые самолеты. Кроме того, Турция якобы вербует и переправляет в Азербайджан иностранных боевиков-террористов.

Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Армении пора заканчивать с "оккупацией территории Азербайджана".

"Азербайджан ждал 30 лет для разрешения этой проблемы, теперь он делает это самостоятельно. Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, сколько человек пострадали в результате военного конфликта между Азербайджаном и Арменией, начавшегося 27 сентября.