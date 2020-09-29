Герасимов заявил об угрозе фальсификации местных выборов

По его словам, осуществляется административное давление на кандидатов и продажа мест в комиссиях.

Герасимов заявил об угрозе фальсификации местных выборов
Фото: president.gov.ua

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов считает, что действующая власть ожидает проигрышного для себя результата на местных выборах 25 октября, поэтому готовится к масштабным фальсификациям и старается не допустить сильных оппозиционных кандидатов. Об этом он заявил во время Согласительного совета.

«Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень простая - так называемая «правящая партия» стремительно теряет рейтинг, в то время как команда «Европейской Солидарности» увеличивает поддержку граждан», - констатировал Герасимов.

«Очевидно, такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как на Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать «клонов», в частности, как в Умани. Мы обращаемся в ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая», - отметил Герасимов.

Также он заявил об административном давлении на кандидатов и продаже мест в комиссиях.

«К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, которые, по информации СМИ, продают команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова», - обращает внимание сопредседатель «Европейской Солидарности».

«Мы призываем неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от «Европейской Солидарности», - отметил Артур Герасимов.

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