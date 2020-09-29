Великобритания увеличит финансирование ВОЗ на 30%
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал увеличить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 30%. Об этом он заявил в речи для Генеральной Ассамблеи ООН,
Сколько планируют выделить
За четыре года Великобритания выделит на финансирование организации $433,23 млн. При этом премьер заявил о необходимости провести реформы в глобальной системе здравоохранения.
«После девяти месяцев борьбы с covid-19 само понятие международного сообщества выглядит потрепанным… Если мы не объединимся и не обратим наш огонь против нашего общего врага, мы знаем, что все проиграют», — сказал Джонсон.
Финансирование ВОЗ
Раньше самым крупным спонсором ВОЗ были США. Однако в конце мая президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией. США официально покинут ВОЗ 6 июля 2021 года.
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