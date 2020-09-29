СМИ: Трамп 10 лет не платил подоходный налог. Он все отрицает

Президент США Дональд Трамп якобы 10 лет не платил федеральный подоходный налог. Об этом со ссылкой на налоговые декларации сообщает The New York Times. Трамп уже назвал новость фейком и пообещал обнародовать налоговые декларации.

Фото: focus.ua

Что пишет СМИ

NYT утверждает, что изучила информацию о налогах Трампа и сотен его компаний за 20 лет. Речь идет в том числе о данных, которые Трамп предоставил федеральной налоговой службе США .

Как пишет издание, в 2016 году Трамп заплатил $750 подоходного налога и столько же в 2017-м.

«Он вообще не платил подоходный налог в течение 10 из предыдущих 15 лет — в основном потому, что сообщал, что терял гораздо больше денег, чем зарабатывал», – пишет газета.

По данным издания, в 2018 году только от доли в реалити-шоу Ученик и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 — благодаря успешным инвестициям в два офисных здания. Только эти доходы могли заставить Трампа заплатить более $100 млн, отмечает NYT.

Газета утверждает, что причина неуплаты налогов заключается в предприятиях Трампа, которыми он владеет и которыми управляет сам. Постоянные убытки от них, о которых он сообщает, в значительной степени освобождают его от уплаты федерального подоходного налога.

Журналисты пишут, что Трамп использует доходы от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использует их убытки для того, чтобы избежать налогов.

В то же время сам Трамп во время пресс-конференции назвал информацию фейком и пообещал обнародовать свои налоговые декларации.

NYT напоминает, что сделать это Трамп обещает с 2014 года.