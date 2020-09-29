СМИ: Трамп 10 лет не платил подоходный налог. Он все отрицает

Президент США Дональд Трамп якобы 10 лет не платил федеральный подоходный налог. Об этом со ссылкой на налоговые декларации сообщает The New York Times. Трамп уже назвал новость фейком и пообещал обнародовать налоговые декларации.

СМИ: Трамп 10 лет не платил подоходный налог. Он все отрицает
Фото: focus.ua

Что пишет СМИ

NYT утверждает, что изучила информацию о налогах Трампа и сотен его компаний за 20 лет. Речь идет в том числе о данных, которые Трамп предоставил федеральной налоговой службе США.

Как пишет издание, в 2016 году Трамп заплатил $750 подоходного налога и столько же в 2017-м.

«Он вообще не платил подоходный налог в течение 10 из предыдущих 15 лет — в основном потому, что сообщал, что терял гораздо больше денег, чем зарабатывал», – пишет газета.

По данным издания, в 2018 году только от доли в реалити-шоу Ученик и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 — благодаря успешным инвестициям в два офисных здания. Только эти доходы могли заставить Трампа заплатить более $100 млн, отмечает NYT.

Газета утверждает, что причина неуплаты налогов заключается в предприятиях Трампа, которыми он владеет и которыми управляет сам. Постоянные убытки от них, о которых он сообщает, в значительной степени освобождают его от уплаты федерального подоходного налога.

Журналисты пишут, что Трамп использует доходы от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использует их убытки для того, чтобы избежать налогов.

В то же время сам Трамп во время пресс-конференции назвал информацию фейком и пообещал обнародовать свои налоговые декларации.

NYT напоминает, что сделать это Трамп обещает с 2014 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
В Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранатуВ Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранату
Блок рекламы


Похожие новости
Руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя уличили в вымогательстве $40 тыс.Руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя уличили в вымогательстве $40 тыс.
Названы темы первых президентских дебатов Трампа и БайденаНазваны темы первых президентских дебатов Трампа и Байдена
Разумков отрицает возможность изменения постановления о местных выборахРазумков отрицает возможность изменения постановления о местных выборах
В своем выступлении на Генассамблее ООН Трамп не упомянул об Украине и войне с РоSSиейВ своем выступлении на Генассамблее ООН Трамп не упомянул об Украине и войне с РоSSией
В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа рициномВ США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа рицином
В США спецслужбы пресекли попытку отравления президента ТрампаВ США спецслужбы пресекли попытку отравления президента Трампа
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Рада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрийРада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрий
Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в КомитетеНалоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в Комитете
Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса "перед очень особенным днем"Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса "перед очень особенным днем"
Последние новости
Подгружаем последние новости