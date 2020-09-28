В Киеве возле посольства РФ провели 50-ю акцию с требованием расследовать исчезновение крымчан

Под посольством РоSSии в Киеве 28 сентября состоялась акция в поддержку семей жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия.

Фото: Макс Требухов

Это уже 50-я акция в рамках информационной кампании "FIND & FREE" под названием "История акций КрымSOS".

Ее организаторы отмечают, что с 2014 года 44 человека были похищены в оккупированном Крыму, 15 из них до сих пор не найдены. Всего было похищено и позже найдено 20 человек. Шестеро найдены мертвыми.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следкома РоSSии утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

По данным Меджлиса крымскотатарского народа, только за 2018 год шесть человек стали жертвами оккупации в Крыму. Согласно международному праву, полную ответственность за то, что происходит на оккупированных территориях, несет страна-оккупант. В случае с Крымом это РоSSия.