Кабмин согласовал кандидатуру экс-заместителя Ермака на голову Черниговской ОГА
Ранее Коваленко работала заместителем министра развития общин и территорий.
Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру экс-заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Василий Мокан.
"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны - главой Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Анна Коваленко является главой всеукраинской ОО "39 женская сотня Самообороны Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины", а также советником главы госслужбы спецсвязи и защиты информации.
Напомним, в 2019 году Коваленко была избрана депутатом ВР от "Слуги народа".
В сентябре 2019 года Анна Коваленко получила должность заместителя главы Офиса президента Украины..
В апреле 2020 года вместо Анны Коваленко заместителем главы ОП стал Роман Машовец. Анна Коваленко была назначена заместителем министра развития общин и территорий.